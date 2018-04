The National Honor Society raised $1,200 for Yavapai Big Brothers Big Sisters at the Bowl for Kids’ Sake. From left: Abigail Watson, Becca Tupper, Alexis Mastin, Phoebe Dunn, Carly Fonda, Advisor Kevin Schoenfeld, Kyle Lund, Garrett Thompson, Brian Santizo, Hannah Valley, Jocelyn Valley, Athena Bond, Kaelyn Darst and Sydney Bartels.