Chino Valley births, Feb. 1, 2017

Birth announcements in the Feb. 1, 2017 edition of the Chino Valley Review.

Birth announcements in the Feb. 1, 2017 edition of the Chino Valley Review.

  • Originally Published: February 1, 2017 3:01 a.m.

    • Zachary Jason Boughner, an 8 lb. boy, was born Wednesday, Jan. 18, 2017, at Yavapai Regional Medical Center to Shyla Lea Boughner of Chino Valley.

    Aubrey Lily Walker,, a 6 lb., 2 oz., girl, was born Wednesday, Jan. 18, 2017, at Yavapai Regional to Shayla Ashley and Joshua Thomas Walker of Chino Valley.

    Ariella Rowyn Wayne, a 6 lb., 11 oz., girl, was born Wednesday, Jan. 18, 2017, at Yavapai Regional Medical Center to Lisa Marie and Jason Scott Wayne of Chino Valley.

    Richard Brett Alvarado-Reyes, an 8 lb., 12 oz., boy, was born Friday, Jan. 20, 2017, at Yavapai Regional Medical Center to April Alvarado and Clayton Reyes of Paulden.

    Isaiah Christopher Ebenezer Marley, a 4 lb., 7 oz., boy, was born Thursday, December 15, 2016, at Yavapai Regional Medical Center to Leah Rachelle and Christopher Jonathan Markey of Chino Valley.

    More like this story




    MOST READ